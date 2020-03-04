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Распространение коронавируса нового типа

Организаторы "Тура ОАЭ" оплатили расходы "Русвело" на время проверки на коронавирус

Члены "Русвело" остаются жить в отеле в ОАЭ, так как двое россиян из команды заразились коронавирусом

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Организаторы многодневки "Тур ОАЭ" взяли на себя расходы по пребыванию российской команды "Газпром-Русвело" в ОАЭ на время проверки, связанной с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе "Газпром-Русвело" Юрий Белезеко.

Во вторник стало известно, что двое россиян из команды "Газпром-Русвело", которая принимала участие в многодневке "Тур ОАЭ", заразились коронавирусом нового типа. Позднее посольство РФ в ОАЭ сообщило, что российским спортсменам, у которых подозревается коронавирус, предстоит пройти повторный тест. Там также отметили, что у остальных членов российской команды велогонщиков тест на коронавирус дал отрицательный результат.

"Самочувствие у всех абсолютно нормальное, нет никаких проблем, ждем официальный результат тестов, которые мы уже неоднократно проходили, и задаемся вопросом, когда будет официальная информация, - сказал Белезеко. - Сейчас четыре человека в госпитале и 12 - в отеле, наше пребывание в отеле оплачивают организаторы турнира, у нас это гонка Мирового тура Международного союза велосипедистов, что можно сравнить, к примеру, с футбольной премьер-лигой. И организаторы берут на себя все расходы по логистике и проживанию команд в отелях, которые указаны в официальной программе гонки".

"Гонка закончилась пять дней назад, последние два этапа отменились, мы их проводили здесь и в соревнованиях не участвовали, - добавил собеседник агентства. - Проживание оплачивают итальянская компания RCS Sports, которая один из организаторов гонок, а также Dubai Sports Council, Abu-Dabi Sports Council. Нас тут держат для нашей же безопасности, вопрос решается на высоком уровне, и получается, что отель из-за нас несет убытки в связи с тем, что никого других, кроме нас, в отеле нет, остальных постояльцев вывозили, остались только те, кто жили с нами на одном этаже - пара семей".

"Договариваемся, чтобы вернули велосипеды"

"Генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин был с нами до первого этапа первые три дня, затем он улетал по рабочим вопросам на чемпионат мира по велотреку в Берлин, - сказал Белезеко. - Он в курсе ситуации, всегда на связи, с нами по восемь часов в день на телефоне. Он сейчас в России, узнает все у ответственных органов, находится на связи с организаторами гонки, с нами также и посольство РФ в ОАЭ - мы поддерживаем с ним контакт, а оно сообщает нам, что говорит местное министерство здравоохранения и информирует о ситуации".

Пресс-атташе команды отметил, что велогонщики переживают из-за того, что не могут поддерживать форму. "Целый гоночный календарь предполагает огромное количество переездов, во время которых спортсмены сталкиваются с различными интересными ситуациями, данная ситуация будет самая такая запоминающаяся, если так можно сказать, но никто духом не падает, все дружат с юмором, - сказал он. - Главное, чтобы не было ни у кого вируса, но у гонщиков состояние абсолютно нормальное, они переживают именно из-за того, что сейчас теряют форму".

"Сейчас прошел слух, что нам, возможно, выдадут наши велосипеды, которые у каждого гонщика свои, они заперты в боксе здания, которое находится отдельно от гостиницы, оно предполагалось для команд, но когда отель закрыли, нас туда не пускали, - сказал Белезеко. - Сейчас как-то договариваются, объясняют ситуацию, что это профессиональные гонщики, которые каждый день в году тренируются, по 5-6 часов проезжают в день, им нужно это, чтобы не растерять форму. Станки уже здесь имеются, и если нам принесут велосипеды, мы в спортивном плане будем куда спокойнее, хотя бы как-то можно будет поддерживать форму".

Представитель "Газпром-Русвело" рассказал, как в отеле организовано питание спортсменов. "На улицу нас не пускают, но в номерах есть балконы, получается, у нас есть доступ к свежему воздуху, можно выйти на солнышко, но на первом этаже стоит охранник, который спокойно, в дружелюбной манере говорит, что, пожалуйста, для вашей же безопасности оставайтесь в номерах, - сказал он. - Понятно, что есть и семейный вопрос, многие скучают по семьям, но для профессионального спортсмена это рутинные вопросы. Питаемся отдельно, нам в номер приносят в пакетике завтрак, обед и ужин, а иногда еще и какие-то комплементы".

"Мы надеемся, что сегодня-завтра будет точная информация, когда мы увидим конкретику относительно того, при каких обстоятельствах мы улетаем или же остаемся, - подытожил Белезеко. - Пока что мы не владеем информацией, просто ожидаем ее. Ориентировочно есть предварительная информация, что нам еще 5-6 дней здесь точно, но это неофициально".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.

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Распространение коронавируса нового типа
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