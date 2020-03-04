Матч баскетбольной Евролиги "Валенсия" - "Милан" пройдет без зрителей из-за коронавируса

ТАСС, 4 марта. Матч 28-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между испанской "Валенсией" и итальянским "Миланом" будет сыгран без зрителей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Встреча пройдет 5 марта в Валенсии.

"Из-за запрета испанского правительства на посещение болельщиками спортивных мероприятий с участием команд из регионов, которые подвержены риску распространения коронавируса, Евролига подтверждает, что матч "Валенсия" - "Милан" пройдет при пустых трибунах согласно расписанию", - говорится в сообщении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. В Испании было выявлено свыше 150 случаев заражения этим вирусом.