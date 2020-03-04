ЦСКА укрепил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ против "Торпедо"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. ЦСКА победил на своей площадке со счетом 3:0 нижегородское "Торпедо" во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов (8-я минута), Михаил Григоренко (15) и Кирилл Капризов (60).

Форвард ЦСКА Антон Слепышев сделал результативную передачу, он набирает очки на протяжении семи матчей подряд, в сумме записав на свой счет 12 очков. Для голкипера москвичей Ильи Сорокина этот матч стал 11-м "сухим" в текущем сезоне КХЛ. Форвард столичной команды Марио Кемпе провел 200-й матч в КХЛ, он набрал за это время 105 очков (45 голов + 60 результативных передач).

В прошедшем регулярном чемпионате ЦСКА трижды обыграл нижегородцев и один раз уступил в овертайме. До этого в плей-офф соперники пересекались в 2016 году, когда армейцы выиграли серию второго раунда со счетом 4-1.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, в текущем сезоне клуб второй раз кряду стал обладателям Кубка континента, который дается за победу в регулярном чемпионате. Всего в активе армейцев пять подобных трофеев, что является рекордным показателем. ЦСКА в 11-й раз из 12 сезонов КХЛ принимает участие в матчах навылет, помимо одной победы в Кубке Гагарина, клуб дважды играл в финале турнира. Лучшим результатом "Торпедо" является четвертьфинал (2011/12, 2015/16), всего команда в девятый раз принимает участие в плей-офф.

Третья встреча команд пройдет 6 марта в Нижнем Новгороде.