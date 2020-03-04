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Футбол в России

Игорь Егоров: арбитр должен был назначить пенальти в матче "Спартак" - ЦСКА

В конце основного времени встречи мяч после навеса в штрафную площадь попал в руку защитника армейцев Игоря Дивеева

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Судья Сергей Иванов должен был назначить пенальти в матче 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу "Спартак" - ЦСКА в ворота армейцев. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Международной федерации футбола Игорь Егоров.

Идет первый дополнительный тайм, счет 2:2. В конце второго тайма основного времени мяч после навеса в штрафную попал в руку защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

"Сейчас очень много новшеств в трактовке правил игры рукой. Но я считаю, что это пенальти. Преднамеренная игра рукой", - сказал Егоров.

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