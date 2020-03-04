"Динамо" укрепило преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ со "Спартаком"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома со счетом 4:3 обыграло столичный "Спартак" во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 7130 зрителей.

Шайбы у победителей забросили Вадим Шипачев (28-я и 57-я минуты), Андре Петерссон (59) и Михаил Григорьев (60). У проигравших отличились Ансель Галимов (5), Патрик Херсли (41) и Робин Ганзл (60).

В первом матче серии "Динамо" победило дома со счетом 5:1.

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, "Динамо" одерживало победы во всех встречах. В плей-офф "Спартак" и "Динамо" встречались один раз - в сезоне-2010/11 в первом раунде победу одержал "Спартак" со счетом 3-1 в серии.

"Динамо" лишь один раз не сумело по итогам регулярного чемпионата выйти в плей-офф КХЛ - в сезоне-2017/18, клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). "Спартак" вышел в плей-офф КХЛ в третий раз подряд и в шестой раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше первого раунда Кубка Гагарина, в прошлом году "Спартак" в серии до четырех побед уступил петербургскому СКА со счетом 2-4. "Динамо" в прошлом сезоне дошло до второго раунда, где уступило московскому ЦСКА (1-4 в серии).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Динамо". Следующий матч пройдет 6 марта на "ЦСКА-Арене", где "Спартак" проводит домашние матчи.