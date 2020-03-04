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Футбол в России

Бартфельд: арбитр верно не назначил пенальти в матче "Спартак" - ЦСКА

В конце второго тайма основного времени мяч после навеса в штрафную площадь попал в руку защитника армейцев Игоря Дивеева

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Судья Сергей Иванов правильно не назначил пенальти в матче 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу "Спартак" - ЦСКА в ворота армейцев. Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

Идет второй дополнительный тайм, счет 3:2 в пользу "Спартака". В конце второго тайма основного времени мяч после навеса в штрафную площадь попал в руку защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

"Пенальти нельзя было ставить по трем основаниям. Первое - умысла в игре рукой не было, он (Дивеев - прим. ТАСС) убирал руку как мог. Второе - мяч направления не изменил. Третье - касание руки было, но игры рукой не было", - сказал Бартфельд.

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