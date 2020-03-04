Горячкина сыграла вничью с Абдумалик в третьем туре этапа Гран-при FIDE в Лозанне

ТАСС, 4 марта. Российская шахматистка Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с Жансаей Абдумалик из Казахстана в третьем туре третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в швейцарской Лозанне.

Индийская спортсменка Харика Дронавалли белыми обыграла китаянку Цзюй Вэньцзюнь, Анна Музычук из Украины белыми оказалась сильнее француженки Мари Себаг, россиянка Алина Кашлинская черными победила соотечественницу Александру Костенюк.

Партии Антоанета Стефанова (Болгария) - Нана Дзагнидзе (Грузия) и Мария Музычук (Украина) - Пиа Крамлинг (Швеция) завершились вничью.

После трех туров Анна Музычук, Дронавалли, Кашлинская, Дзагнидзе и Горячкина набрали по 2 очка, Крамлинг, Мария Музычук и Стефанова - по 1,5 очка, Себаг, Абдумалик и Цзюй Вэньцзюнь - по 1 очку, Костенюк - 0,5.

Партии четвертого тура пройдут 5 марта. Этап Гран-при в Лозанне завершится 14 марта.

Позднее пройдет еще один этап серии - на Сардинии (2-15 мая). Первый состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала представительница Индии Хампи Конеру, Костенюк выиграла этап в Монако. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток в 2021 году попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.