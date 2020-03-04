Российские пары занимают первые три места после короткой программы на юниорском ЧМ

ТАСС, 4 марта. Россияне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов занимают первое место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на юниорском чемпионате мира в Эстонии. Турнир проходит в Таллине.

Россияне получили за прокат 73,71 балла. Второе место заняла российская пара Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (70,44), третьими стали еще одни россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (70,26).

Произвольную программу спортивные пары представят 5 марта.

Панфилова и Рылов становились золотыми, серебряными и бронзовыми призерами финалов юниорских Гран-при. Также на их счету серебряные награды юниорского чемпионата мира прошлого года и победа на зимних юношеских Олимпийских играх (2020).

Чемпионат мира завершится 8 марта.