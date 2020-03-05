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Футбол в Англии

"Тоттенхэм" в серии пенальти уступил "Норвичу" в 1/8 финала Кубка Англии по футболу

Основное время завершилось со счетом 1:1

ТАСС, 5 марта. "Тоттенхэм" дома в серии пенальти проиграл "Норвичу" в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

В составе хозяев гол на счету Яна Вертонгена (13-я минута), у "Норвича" отличился Йосип Дрмич (78). Серия пенальти завершилась со счетом 3:2 в пользу "Норвича", голкипер команды Тим Крул отразил два удара.

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью проиграл семь из семи матчей с серией пенальти в качестве главного тренера английских команд: пять раз с "Челси" и по одному разу с "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом".

В четвертьфинале турнира "Норвич" сыграет с победителем встречи "Дерби" - "Манчестер Юнайтед". В других матчах 1/4 финала сыграют "Шеффилд Юнайтед" - "Арсенал", "Ньюкасл" - "Манчестер Сити" и "Лестер" - "Челси".

Финал турнира пройдет 23 мая на стадионе "Уэмбли".

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