Шайба Проворова помогла "Филадельфии" обыграть "Вашингтон" в матче НХЛ

ТАСС, 5 марта. "Вашингтон" проиграл "Филадельфии" со счетом 2:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Трэвис Конекни (28-я минута), Кевин Хейз (35), Тайлер Питлик (38), российский защитник Иван Проворов (47) и Скотт Лотон (55). У проигравших отличились Ларс Эллер (15) и Гарнет Хэтэуэй (39).

Проворов также отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на его счету 35 очков (12 шайб + 23 передачи). Российский хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.