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НХЛ

Шайба Наместникова не спасла "Колорадо" от проигрыша "Анахайму" в матче НХЛ

После обмана из "Оттавы" россиянин провел за "Колорадо" пять матчей, в которых набрал три очка

ТАСС, 5 марта. "Колорадо" проиграл "Анахайму" в овертайме со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Эндрю Агоццино (6-я минута), Брендан Гуль (14), Сэм Стил (33) и Рикард Ракелль (65). В составе хозяев отличились российский форвард Владислав Наместников (4), Габриэль Ландескуг (15) и Натан Маккиннон (48).

24 февраля "Оттава" обменяла Наместникова в "Колорадо" на выбор в четвертом раунде драфта. С тех пор он провел за "Колорадо" пять матчей, в которых набрал 3 очка (2 шайбы + 1 голевая передача). Всего в нынешнем сезоне российский хоккеист за 61 игру набрал 28 (15+13) очков.

"Колорадо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав после 66 матчей 88 очков. "Анахайм" находится на 14-й позиции, имея в активе 62 очка после 67 игр. В следующем матче 7 марта "Колорадо" сыграет в гостях с "Ванкувером", "Анахайм" в этот же день примет "Торонто".

 

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