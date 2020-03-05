Матыцин назвал спорт одним из главных факторов формирования правильной политики

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин считает спорт одним из главных инструментов для формирования правильной политики и устойчивого развития. Об этом он рассказал на конференции "Профессия - футбол", организованной оргкомитетом Евро-2020 в Санкт-Петербурге и Высшей школой экономики.

В среду в городах, которые примут матчи чемпионата Европы по футболу, начался отсчет 100 дней до старта турнира. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

"Хочу поздравить со 100 днями до чемпионата Европы, министерство спорта рассматривает этот проект как еще один важный элемент для создания устойчивой инфраструктуры для развития наследия, которому мы всегда уделяли внимание, - сказал Матыцин. - Россия за последние 10 лет провела, наверное, все самые главные спортивные мероприятия, но самое главное - каждый из этих проектов был успешным и устанавливал стандарты проведения спортивных мероприятий. Спорт объединяет людей, тысячи профессий. Спорт, я считаю, является одним из главных факторов формирования правильной политики, устойчивого развития, политики открытости и профессионализма".