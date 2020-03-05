Футболист "Тоттенхэма" Кейн летом может перейти в "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 5 марта. Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн летом может стать игроком "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.

Действующий контракт 26-летнего футболиста с "Тоттенхэмом" рассчитан до лета 2024 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость англичанина составляет €150 млн.

В нынешнем сезоне Кейн провел 25 матчей в чемпионате Англии и Лиге чемпионов, в которых забил 17 мячей. Кейн является воспитанником лондонского клуба, за основной состав которого он выступает с 2011 года. Всего за "Тоттенхэм" он сыграл в 278 матчах и забил 181 гол. За сборную Англии Кейн провел 45 игр, забив 32 мяча.

"Тоттенхэм" находится на седьмом месте в чемпионате Англии, набрав 40 очков после 28 матчей. "Манчестер Юнайтед" занимает пятую позицию - 42 очка после 28 игр.