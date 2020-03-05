Минспорт РФ намерен завершить формирование стратегии-2030 в течение 3-4 месяцев

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ рассчитывает выйти на завершающий этап подготовки стратегии развития спорта - 2030 в течение ближайших 3-4 месяцев. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин на конференции "Профессия - футбол", организованной оргкомитетом Евро-2020 в Санкт-Петербурге и Высшей школой экономики.

"Задача - подготовка стратегии развития спорта до 2030 года, в течение следующих 3-4 месяцев мы должны выйти на завершающий этап, представить ее в правительстве, президенту, - сказал Матыцин. - Основным ее элементом является создание широкой платформы массового спорта, физической культуры".