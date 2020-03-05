Матыцин поддержал идею создания турнира по футболу в рамках проекта "Спорт - норма жизни"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин положительно высказался об идее создать турнир по футболу в рамках проекта "Спорт - норма жизни". Об этом он рассказал во время конференции "Профессия - футбол", организованной оргкомитетом Евро-2020 в Санкт-Петербурге и Высшей школой экономики.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение квалификации работников спорта.

"Можно создать [массовый турнир по футболу, аналогичный "Лыжне России" и "Кроссу нации"], но нужно понять, где и кто, зачем - мы понимаем, - сказал Матыцин. - Сейчас есть стратегия развития футбола до 2030 года. Один из пунктов - создание материально-технической базы, условий для игры в футбол. Самое главное, чтобы стадионы были доступны в городах, муниципалитетах и сельской местности".

"Сейчас есть возможность при участии бизнес-сообщества и государственной программы "Спорт - норма жизни" для увеличения количества спортивных площадок. Если мы это создадим, тогда эти проекты будут содействовать развитию футбола и спорта в целом. Я против кампаний, когда собираются раз в год, бегают или ходят на лыжах, а потом целый год спокойно живут. Очень хорошее название - "Спорт - норма жизни", чтобы люди могли ежедневно массово заниматься спортом, а один раз в год - как праздник", - добавил министр спорта.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет нацпроекта - 3,1 трлн рублей.