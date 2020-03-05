Тренер "Арсенала" Семшов дисквалифицирован на три матча РПЛ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал тренера тульского "Арсенала" Игоря Семшова на три матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В матче 20-го тура РПЛ "Арсенал" в гостях обыграл "Сочи" со счетом 2:1. Семшов был удален за использование ненормативной лексики.

"На заседании по скайпу присутствовал Семшов и юрист клуба, мы изучили все необходимые документы, а также рапорт резервного судьи. Факт нецензурной брани установлен всеми лицами, хотя сегодня Семшов говорил, что он это слово не произносил. За последние два года это третий случай у Семшова, для него это нарушение является рецидивом. За оскорбительное поведение Семшов дисквалифицирован на три матча чемпионата России и оштрафован на 200 тыс. рублей", - пояснил Григорьянц.

Следующий матч "Арсенал" проведет 7 марта на выезде с "Оренбургом".