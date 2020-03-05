{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Тренер "Арсенала" Семшов дисквалифицирован на три матча РПЛ

В матче против "Сочи" специалист был удален за использование ненормативной лексики

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал тренера тульского "Арсенала" Игоря Семшова на три матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В матче 20-го тура РПЛ "Арсенал" в гостях обыграл "Сочи" со счетом 2:1. Семшов был удален за использование ненормативной лексики.

"На заседании по скайпу присутствовал Семшов и юрист клуба, мы изучили все необходимые документы, а также рапорт резервного судьи. Факт нецензурной брани установлен всеми лицами, хотя сегодня Семшов говорил, что он это слово не произносил. За последние два года это третий случай у Семшова, для него это нарушение является рецидивом. За оскорбительное поведение Семшов дисквалифицирован на три матча чемпионата России и оштрафован на 200 тыс. рублей", - пояснил Григорьянц.

Следующий матч "Арсенал" проведет 7 марта на выезде с "Оренбургом".

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
Тихонов утверждает, что написал о запрете СБР выдавать аккредитацию Касперовичу после ЧМ
В четверг президент СБР Владимир Драчев сообщил ТАСС, что Международный союз биатлонистов со слов Тихонова узнал про невыдачу аккредитации тренеру
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС