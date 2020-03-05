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Распространение коронавируса нового типа

Воронежские велогонщики поддерживают земляка, заболевшего коронавирусом в ОАЭ

Игорь Боев стал одним из двух российских спортсменов, у которых был выявлен коронавирус во время многодневной гонки "Тур ОАЭ - 2020"

ВОРОНЕЖ, 5 марта. /ТАСС/. Представители Федерации велосипедного спорта Воронежской области, спортсмены, педагоги и ученики специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) №8 в Воронеже находятся на постоянной телефонной связи с велогонщиком Игорем Боевым, который заболел коронавирусом в ОАЭ. Они желают ему здоровья и поддерживают в условиях карантина в Абу-Даби, рассказала ТАСС директор СДЮСЩОР №8 Лилия Кондратьева.

Воронежский велогонщик Игорь Боев стал одним из двух российских спортсменов, у которых был выявлен коронавирус во время многодневной гонки "Тур ОАЭ - 2020". Боев с 29 февраля находится на двухнедельном карантине в госпитале в Абу-Даби, врачи подтвердили ему диагноз устно, но пока не предоставили подтверждающие документы.

"Мы все на постоянной связи с Боевым: звоним и говорим с ним по телефону, переписываемся в WhatsApp, морально его поддерживаем - ему одному на карантине непросто. Мы и говорим, и пишем ему, что желаем выздоровления, а он рассказывает нам о своем самочувствии - оно хорошее. Звонит Игорю и его тренер Олег Агапов, и члены федерации велоспорта, и я тоже, мы все из одной школы, все ее воспитанники, все друзья, поэтому на связи с ним круглые сутки", - сказала собеседница агентства.

Как сказал ТАСС главный тренер сборной Воронежской области и личный тренер Боева Олег Агапов, в настоящее время у Игоря нет температуры, хотя ранее наблюдалась немного повышенная - до 37,1 градуса, самочувствие хорошее. Боев является уроженцем Воронежа, выпускником воронежской СДЮСШОР №8, у него действует контракт с командой "Газпром-Русвело". Он - мастер спорта международного класса, чемпион России 2012 года, победитель многодневной гонки "Пять колец Москвы", неоднократный участник первенств мира и Европы.

Как добавил в беседе с ТАСС вице-президент Федерации велосипедного спорта Воронежской области Александр Елиферов, Боев в Воронеже бывает несколько раз в год, здесь живет его семья. "База команды "Газпром-Русвело" находится в Италии, оттуда они поехали на гонку в ОАЭ и, скорее всего, с собой привезли коронавирус", - пояснил собеседник агентства.

Многодневная велогонка Мирового тура "Тур ОАЭ - 2020" была запланирована на территории ОАЭ с 23 по 29 февраля, но 28 февраля организаторы приняли решение отменить два заключительных этапа после того, как у двух участников был выявлен коронавирус. У остальных представителей российской команды тест на коронавирус дал отрицательный результат.

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Распространение коронавируса нового типа
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