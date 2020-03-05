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Летние неолимпийские виды спорта

Федерация регби России введет потолок зарплат для клубов в размере 300 млн рублей

Помимо этого, ФРР предлагает утвердить минимальную сумму контракта игрока в размере 20 тысяч рублей в месяц

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) введет лимит зарплат для профессиональных игроков. Данный вопрос был рассмотрен на высшем совете ФРР в четверг.

Предлагается ограничить фонд оплаты труда клубов в сезоне-2020/21 до 300 млн рублей, в следующем сезоне - до 250 млн рублей. Помимо этого, ФРР предлагает утвердить минимальную сумму контракта игрока в размере 20 тысяч рублей в месяц, а также максимальную заработную плату игрока, которому на момент заключения контракта не исполнилось 22 года, в размере 100 тысяч рублей в месяц. Если игрок участвовал в официальных матчах сборной России и турнирах, проводящихся под эгидой Rugby Europe и World Rugby, то вышеуказанная сумма ограничивается размером 150 тысяч рублей. Высший совет ФРР предложил закрепить в контрактах игроков, участвующих в чемпионате России под эгидой федерации, обязанность предоставления данных о доходах и приобретениях за прошедший сезон с согласием на обработку персональных данных.

Также ФРР предлагает увеличить плату клубов за заявку легионеров до 150 тысяч рублей за одного игрока.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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