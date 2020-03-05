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Допинг в спорте

Чемпионка России по карате Завгарова дисквалифицирована на два года

Срок дисквалификации отсчитывается с 5 декабря 2019 года

ТАСС, 5 марта. Российская каратистка Лия Завгарова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на два года. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсменка была дисквалифицирована за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена"). Срок дисквалификации отсчитывается с 5 декабря 2019 года.

Завгаровой 19 лет, она является чемпионкой России 2019 года в личных и командных соревнованиях.

Теги
Допинг
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