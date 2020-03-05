Тренер ХК "Трактор": в сезоне-2019/20 мы заложили базу для будущих изменений в игре

ЧЕЛЯБИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб челябинского хоккейного клуба "Трактор" заложил в сезоне-2019/20 основы для будущих позитивных изменений. Об этом сообщил в четверг журналистам главный тренер клуба Владимир Юрзинов - младший.

"Трактор" занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер охарактеризовал результаты клуба как провальные.

"Мы заложили неплохую основу: фундамент команды, игровую модель, психологическое состояние, с которым "Трактору" в следующем сезоне будет двигаться гораздо проще", - сказал тренер.

По его словам, к концу сезона клубу удалось стабилизировать игру. "Сезон был неудачный, никто этого не отрицает. Старались до последнего и с последнего места успели выскочить", - отметил он.