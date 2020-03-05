Матыцин надеется, что ситуация с коронавирусом разрешится весной-летом

В данный промежуток времени на территории России пройдут матчи чемпионата Европы по футболу, чемпионаты Европы по тяжелой атлетике и скалолазанию. Кроме того, в июле исполнится 40 лет летней Олимпиаде 1980 года, которая проходила в Москве.

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на то, что ситуация с коронавирусом локализуется к весне-лету и не окажет влияния на спортивные мероприятия на территории России. Такое мнение он высказал журналистам.

"Юбилей очень важен, в конкретную программу Минспорт не включился пока, - сказал Матыцин. - Не буду строить догадок, как повлияет общая ситуация на проведение в России не только этого мероприятия, но и других, которые предполагают участие наших зарубежных коллег. Будем надеяться, что он [вирус] будет локализован весной-летом".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.