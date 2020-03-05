Около 70 ямальских спортсменов примут участие в Арктических зимних играх в Канаде

ТАСС, 5 марта. Около 70 спортсменов из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) примут участие в Арктических зимних играх, которые пройдут в Уайтхорсе (Канада) с 15 по 21 марта. Об этом журналистам сообщила в четверг начальник отдела развития физической культуры и массового спорта Департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Людмила Холохолова.

По ее словам, на соревнования от Ямала отправится 101 человек, из которых 67 спортсменов, 12 тренеров, врач, переводчик и культурная группа. Команда Ямала выступит в девяти видах спорта - бег и биатлон на снегоступах, настольный теннис, биатлон, стрельба из лука, лыжные гонки, арктическое многоборье, мини-футбол и фигурное катание.

"Все готовились без малого два года. В декабре была закончена работа по получению виз участниками. В настоящее время закончено экипирование спортсменов", - сообщила Холохолова.

Команда вылетит в Канаду 13 марта, а вернется 25 марта. "Мы надеемся успешно выступить в фигурном катании, лыжных гонках, биатлоне, настольном теннисе. Мы надеемся [успешно выступить] везде и максимально, будем стараться, настрой у всех боевой - за наградами!" - сказала Холохолова.

Арктические зимние игры проводятся с 1970 года раз в два года, их участниками являются представители России, Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии. С 2004 года Россию на Играх представляет команда Ямала.

ЯНАО претендует на проведение первых в России Арктических зимних игр в 2026 году. В качестве потенциального места проведения соревнований выбран Салехард, где есть спортивные залы и комплексы, гостиницы, кафе и рестораны, учреждения культуры. Во время Игр 2018 года, которые прошли в Канаде, предварительная заявка региона получила одобрение членов международного комитета. Дальнейшее решение по российской заявке будет приниматься в марте 2020 года на заседании Международного комитета Арктических зимних игр.