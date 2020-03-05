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Распространение коронавируса нового типа

Олимпийский отборочный турнир по борьбе для Африки и Океании перенесен из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти в Марокко с 13 по 15 марта

ТАСС, 5 марта. Квалификационный турнир по борьбе к Олимпийским играм - 2020 в зоне Африки и Океании перенесен в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW).

Соревнования должны были пройти с 13 по 15 марта в марокканском городе Эль-Джадида. Новые даты и место проведения турнира будут определены позднее. Ранее по той же причине из Китая в Киргизию был перенесен азиатский квалификационный турнир.

"Мы благодарны правительству Марокко за четкую связь и их попытки по предотвращению распространения коронавируса. Мы ведем работу по поиску быстрого решения проблемы и хотим, чтобы наши атлеты сумели подготовиться к своим квалификационным турнирам и Олимпийским играм", - заявил президент UWW Ненад Лалович.

Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа в Токио.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано около 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.

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Распространение коронавируса нового типа
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