Шанаева и Нарижный лидируют после ритм-танца на юниорском ЧМ по фигурному катанию

ТАСС, 5 марта. Российские фигуристы Елизавета Щанаева и Девид Нарижный занимают первое место после ритм-танца в соревновании танцевальных дуэтов на юниорском чемпионате мира. Соревнования проходят в Таллине.

Россияне набрали 70,03 балла. Второе место занимают Мария Казакова и Георгий Ревия, представляющие Грузию (69,98), третьими идут американцы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесников (68,27).

Россияне Арина Ушакова и Максим Некрасов занимают четвертое место (66,97), Диана Дэвис и Глеб Смолкин - пятое (66,53).

Произвольный танец дуэты представят 7 марта.