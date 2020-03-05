{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Шанаева и Нарижный лидируют после ритм-танца на юниорском ЧМ по фигурному катанию

Россияне Арина Ушакова и Максим Некрасов занимают четвертое место, Диана Дэвис и Глеб Смолкин - пятое

ТАСС, 5 марта. Российские фигуристы Елизавета Щанаева и Девид Нарижный занимают первое место после ритм-танца в соревновании танцевальных дуэтов на юниорском чемпионате мира. Соревнования проходят в Таллине.

Россияне набрали 70,03 балла. Второе место занимают Мария Казакова и Георгий Ревия, представляющие Грузию (69,98), третьими идут американцы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесников (68,27).

Россияне Арина Ушакова и Максим Некрасов занимают четвертое место (66,97), Диана Дэвис и Глеб Смолкин - пятое (66,53).

Произвольный танец дуэты представят 7 марта.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
НХЛ
Вратарь клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Шестеркин вернулся к тренировкам в общей группе
24 февраля он вместе с Павлом Бучневичем попал в автомобильную аварию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС