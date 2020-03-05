{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Лыжная гонка памяти Прокуророва во Владимире отменена из-за нехватки снега

Соревнования с участием Александра Легкова и Евгения Дементьева были запланированы на 6 и 7 марта

ВЛАДИМИР, 5 марта. /ТАСС/. Администрация Владимира отменила проведение традиционных соревнований по лыжным гонкам "Лыжня Прокуророва" памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва из-за нехватки снега. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель администрации города Александр Карпилович.

XII лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва "Лыжня Прокуророва" с участием олимпийских чемпионов Александра Легкова и Евгения Дементьева был запланирован на 6 и 7 марта в парке "Дружба".

"Оргкомитет принял решение об отмене "Лыжни Прокуророва" по вполне понятным причинам - по погодным условиям", - сказал Карпилович.

По данным владимирского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе ожидается до 10 градусов тепла, в субботу - до 11 градусов.

Прокуроров - чемпион мира и Олимпийских игр 1988 года в Калгари, бывший старший тренер женской сборной России. Он погиб во Владимире 10 октября 2008 года в результате ДТП - был сбит автомобилем ВАЗ-2114, которым управлял нетрезвый водитель.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
НХЛ
Вратарь клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Шестеркин вернулся к тренировкам в общей группе
24 февраля он вместе с Павлом Бучневичем попал в автомобильную аварию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС