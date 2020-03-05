Лыжная гонка памяти Прокуророва во Владимире отменена из-за нехватки снега

ВЛАДИМИР, 5 марта. /ТАСС/. Администрация Владимира отменила проведение традиционных соревнований по лыжным гонкам "Лыжня Прокуророва" памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва из-за нехватки снега. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель администрации города Александр Карпилович.

XII лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва "Лыжня Прокуророва" с участием олимпийских чемпионов Александра Легкова и Евгения Дементьева был запланирован на 6 и 7 марта в парке "Дружба".

"Оргкомитет принял решение об отмене "Лыжни Прокуророва" по вполне понятным причинам - по погодным условиям", - сказал Карпилович.

По данным владимирского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе ожидается до 10 градусов тепла, в субботу - до 11 градусов.

Прокуроров - чемпион мира и Олимпийских игр 1988 года в Калгари, бывший старший тренер женской сборной России. Он погиб во Владимире 10 октября 2008 года в результате ДТП - был сбит автомобилем ВАЗ-2114, которым управлял нетрезвый водитель.