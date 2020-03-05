Подготовка к Паралимпийским играм 2020 года в Токио идет по плану, несмотря на коронавирус

ТАСС, 5 марта. Подготовка к проведению Паралимпийских игр 2020 года в Японии проходит по плану, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

"Паралимпийские игры пройдут в соответствии с планом, и подготовка к ним продолжается быстрыми темпами. МПК внимательно следит за ситуацией с распространением коронавируса и ведет диалог по этому вопросу с Всемирной организацией здравоохранения, Международным олимпийским комитетом и медицинским комитетом нашей организации", - говорится в сообщении.

"Контрмеры против инфекционных заболеваний составляют важную часть плана по безопасности. Оргкомитет соревнований продолжит сотрудничество со всеми организациями, которые пристально отслеживают случаи инфекционных заболеваний. Мы полностью уверены в том, что будут приняты все необходимые меры для разрешения сложившейся ситуации", - добавляется в релизе.

Летние Паралимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Японии достигло 1056 человек. Около 60 заболевших по всей стране находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели 248. Число жертв коронавируса в Японии не изменилось и составляет 12 человек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего инфицированных насчитывается в Южной Корее, Иране и Италии. В общей сложности случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тысяч летальных исходов, выздоровели более 52 тысяч человек, число случаев заражения превысило 80 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тысячи, свыше 200 человек умерли.