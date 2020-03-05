{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние паралимпийские виды спорта

Подготовка к Паралимпийским играм 2020 года в Токио идет по плану, несмотря на коронавирус

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября

ТАСС, 5 марта. Подготовка к проведению Паралимпийских игр 2020 года в Японии проходит по плану, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

"Паралимпийские игры пройдут в соответствии с планом, и подготовка к ним продолжается быстрыми темпами. МПК внимательно следит за ситуацией с распространением коронавируса и ведет диалог по этому вопросу с Всемирной организацией здравоохранения, Международным олимпийским комитетом и медицинским комитетом нашей организации", - говорится в сообщении.

"Контрмеры против инфекционных заболеваний составляют важную часть плана по безопасности. Оргкомитет соревнований продолжит сотрудничество со всеми организациями, которые пристально отслеживают случаи инфекционных заболеваний. Мы полностью уверены в том, что будут приняты все необходимые меры для разрешения сложившейся ситуации", - добавляется в релизе.

Летние Паралимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Японии достигло 1056 человек. Около 60 заболевших по всей стране находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели 248. Число жертв коронавируса в Японии не изменилось и составляет 12 человек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего инфицированных насчитывается в Южной Корее, Иране и Италии. В общей сложности случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тысяч летальных исходов, выздоровели более 52 тысяч человек, число случаев заражения превысило 80 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тысячи, свыше 200 человек умерли.

Теги
Летние паралимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
НХЛ
Вратарь клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Шестеркин вернулся к тренировкам в общей группе
24 февраля он вместе с Павлом Бучневичем попал в автомобильную аварию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС