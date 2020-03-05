"Барыс" вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ против "Металлурга"

ТАСС, 5 марта. "Барыс" из Нур-Султана обыграл на выезде в овертайме магнитогорский "Металлург" со счетом 2:1 в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске в присутствии 6821 зрителя.

В составе "Металлурга" гол на счету Сергея Мозякина (47-я минута). У "Барыса" шайбу отличились Даррен Диц (49) и Линус Виделль (61).

Этот матч стал 900-м для "Металлурга" в высших дивизионах национальных первенств. Нападающий хозяев Евгений Тимкин сыграл свой 100-й матч в плей-офф КХЛ. Прошлую игру серии "Металлург" выиграл в гостях со счетом 3:0, в первой встрече победил "Барыс" (4:0).

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победил "Барыс", в одном - "Металлург". "Барыс" ни разу не одерживал победы по итогам серий плей-офф КХЛ с "Металлургом" - в 2012 году казахстанский клуб в первом раунде уступил со счетом 3-4, в 2017-м "Барыс" проиграл во втором раунде - 0-4.

"Барыс" выступает в КХЛ с момента основания лиги, команда лишь дважды не выходила в плей-офф (2015/16, 2017/18). Высшим достижением "Барыса" является выход во второй раунд Кубка Гагарина. "Металлург" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Магнитогорска является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2013/14, 2015/16).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Барыса". Следующий матч между командами пройдет 7 марта в Магнитогорске.