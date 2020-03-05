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Летние паралимпийские виды спорта

Трехкратный чемпион мира по плаванию паралимпиец Макаров умер в возрасте 23 лет

Причины гибели спортсмена не уточняются

ТАСС, 5 марта. Чемпион мира по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров скончался на 24-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Причины гибели российского спортсмена не уточняются.

"Он был примером мужественности, упорства и воли к победе. Паралимпийский комитет России выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам по команде Александра Макарова. Российскому паралимпийского спорту будет его не хватать", - говорится в заявлении ПКР.

Макаров трижды становился чемпионом мира 2019 года, по разу выигрывал серебряную и бронзовую медали мирового первенства 2015 года. Также на его счету три серебряные и две бронзовые награды чемпионата Европы (2016).

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Летние паралимпийские виды спорта
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