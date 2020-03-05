Перенесенный из-за коронавируса матч чемпионата Италии "Ювентус" - "Интер" пройдет 8 марта

ТАСС, 5 марта. Матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу между "Ювентусом" и "Интером", который был перенесен из-за коронавирусной инфекции, состоится 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Также 8 марта пройдут перенесенные матчи того же тура "Парма" - СПАЛ, "Милан" - "Дженоа", "Сампдория" - "Верона" и "Удинезе" - "Фиорентина", 9 марта состоится матч "Сассуоло" - "Брешия".

В среду портал Football Italia сообщил, спортивные мероприятия Италии будут проходить без зрителей до 3 апреля.

В турнирной таблице чемпионата Италии лидирует "Лацио" (62 очка, 26 матчей), вторым идет "Ювентус" (60 очков, 25 матчей), третьим - "Интер" (54 очка, 24 матча).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, число летальных исходов превысило 3 тыс., выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.