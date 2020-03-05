"Йокерит" повел со счетом 3-0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Локомотивом"

ТАСС, 5 марта. Хельсинкский "Йокерит" в гостях победил ярославский "Локомотив" со счетом 3:0 в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле в присутствии 6583 зрителей.

Заброшенные шайбы на счету Виктора Лёва (1-я минута), Саку Мяеналанена (45) и Никласа Йенсена (51).

Четвертый в сезоне "сухой" матч провел голкипер "Йокерита" Янис Калниньш. Нападающий финского клуба Петри Контиола провел 100-й матч в плей-офф КХЛ. В предыдущих двух встречах серии "Йокерит" победил дома со счетом 6:0 и 5:1 соответственно.

В шести очных матчах регулярного чемпионата этого сезона "Йокерит" дважды одержал победу и четыре раза проиграл. "Йокерит" и "Локомотив" ни разу не пересекались в Кубке Гагарина.

Финский клуб в шестой раз играет в плей-офф, дважды команда доходила до второго раунда. Лучшим результатом ярославцев является выход в финал сезона-2008/09, где команда проиграла казанскому "Ак Барсу" (счет в серии - 3-4). В двух последних сезонах клуб доходил до второго раунда.

Счет в серии стал 3-0 в пользу "Йокерита". Следующий матч команд пройдет 7 марта в Ярославле.