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Футбол в России

"Химки" победили "Торпедо" и вышли в полуфинал Кубка России по футболу

В полуфинале "Химки" сыграют с победителем матча между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом"

ХИМКИ /Московская область/, 5 марта. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" на своем поле со счетом 5:1 победил московское "Торпедо" в 1/4 финала Олимп - Кубка России. Встреча прошла на "Арене-Химки".

В составе "Химок" голы на счету Дмитрия Тихого (27-я минута), Александра Трошечкина (47), Дмитрия Баркова (57), Аршака Коряна (82) и Артема Поляруса (85). У "Торпедо" отличился Иван Сергеев (56).

Оба клуба выступают в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в текущем сезоне клубы встречались в сентябре, "Торпедо" дома победило со счетом 1:0. Команды провели седьмой матч в Кубке России, четырежды выиграли "Химки", дважды - "Торпедо", еще один матч завершился вничью. В шести противостояниях (один раз клубы сыграли в двухматчевом противостоянии) четыре раза сильнее оказывались "Химки".

"Химки" сыграют в полуфинале с победителем матча между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом". Встреча команд должна была пройти в среду, но был перенесена в связи с неготовностью поля в Ярославле. Матч перенесен на 18 марта. "Химки" один раз добирались до финала турнира, в 2005 году уступив московскому ЦСКА (0:1).

В другом полуфинале встретятся петербургский "Зенит" и московский "Спартак".

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