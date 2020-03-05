{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Матчи азиатского отборочного турнира к ЧМ-2022 по футболу перенесены из-за коронавируса

Также будет изменена дата проведения отборочных матчей Кубка Азии

ТАСС, 5 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) и Азиатская конфедерация футбола (АФК) приняли решение о переносе матчей азиатского квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

В ближайшие дни пройдет консультация представителями ассоциаций - членов АФК. После этого станут известны даты проведения отборочных матчей. Также будут перенесены отборочные матчи Кубка Азии - 2023.

В азиатской квалификации принимают участие 46 команд. Турнир завершится 16 ноября 2021 года, по его итогам на чемпионат мира отберутся четыре сборные. Мировое первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано около 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Юран: футболисты "Химок" не испытывают эйфории после выхода в 1/2 финала Кубка России
Подмосковный клуб разгромил в четвертьфинале "Торпедо" со счетом 5:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС