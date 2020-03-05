Матчи азиатского отборочного турнира к ЧМ-2022 по футболу перенесены из-за коронавируса

ТАСС, 5 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) и Азиатская конфедерация футбола (АФК) приняли решение о переносе матчей азиатского квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

В ближайшие дни пройдет консультация представителями ассоциаций - членов АФК. После этого станут известны даты проведения отборочных матчей. Также будут перенесены отборочные матчи Кубка Азии - 2023.

В азиатской квалификации принимают участие 46 команд. Турнир завершится 16 ноября 2021 года, по его итогам на чемпионат мира отберутся четыре сборные. Мировое первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано около 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.