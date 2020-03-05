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Зимние олимпийские виды спорта

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии пройдет без зрителей из-за коронавируса

Такое решение приняли власти Осло

ТАСС, 5 марта. Лыжные гонки этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене пройдут без зрителей из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Сообщается, что данное решение приняли власти Норвегии. Этап в Холменколлене пройдет с 6 по 8 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, число летальных исходов превысило 3 тыс., выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.

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Зимние олимпийские виды спорта
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