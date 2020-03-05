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Шахматные турниры

Горячкина обыграла Стефанову в четвертом туре этапа Гран-при FIDE в Лозанне

После четырех туров Горячкина делит лидерство с индийской спортсменкой Харикой Дронавалли
Александра Горячкина Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Александра Горячкина
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 5 марта. Российская шахматистка Александра Горячкина белыми фигурами обыграла Антоанету Стефанову из Болгарии в четвертом туре третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в швейцарской Лозанне.

Индийская спортсменка Харика Дронавалли черными фигурами обыграла Нану Дзагнидзе из Грузии, представительница Казахстана Жансая Абдумалик черными оказалась сильнее россиянки Александры Костенюк.

Партии Цзюй Вэньцзюнь (Китай) - Анна Музычук (Украина), Алина Кашлинская (Россия) - Пиа Крамлинг (Швеция), Мари Себаг (Франция) - Мария Музычук (Украина) завершились вничью.

После четырех туров лидируют Дронавалли и Горячкина, набрав по три очка, за ними идут Кашлинская, Анна Музычук (по 2,5), Дзагнидзе, Мария Музычук, Абдумалик, Крамлинг (по 2), Стефанова, Себаг, Цзюй Вэньцзюнь (по 1,5), и Костенюк (0,5).

Партии пятого тура пройдут 6 марта, Горячкина встретится с Дронавалли. Этап Гран-при в Лозанне завершится 14 марта.

Позднее запланирован еще один этап серии - на Сардинии (2-15 мая). Первый состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала представительница Индии Хампи Конеру, Костенюк выиграла этап в Монако. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток в 2021 году попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.

Теги
Шахматные турниры
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