"Зенит" в овертайме обыграл "Жальгирис" в матче баскетбольной Евролиги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Зенит" в овертайме обыграл литовский "Жальгирис" со счетом 76:75 в домашнем матче 28-го тура Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 4269 человек.

Самым результативным игроком матча стал центровой "Жальгириса" Джок Лэндейл, набравший 27 очков. В составе российского клуба больше всех очков набрал разыгрывающий Эндрю Альбиси - 19.

"Зенит" прервал серию из шести поражений в Евролиге подряд, клуб занимает последнее, 18-е место, имея в активе восемь побед. "Жальгирис" с 12 победами идет на девятом месте.

В следующем туре петербургский клуб на выезде сыграет с французским "Вийёрбаном" 13 марта. "Жальгирис" в этот же день в гостях сыграет с испанской "Барселоной".