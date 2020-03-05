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Футбол в России

Юран: футболисты "Химок" не испытывают эйфории после выхода в 1/2 финала Кубка России

Подмосковный клуб разгромил в четвертьфинале "Торпедо" со счетом 5:1

ХИМКИ /Московская область/, 5 марта. /ТАСС/. Футболисты подмосковных "Химок" не испытывают эйфории после победы над столичным "Торпедо" в матче 1/4 финала Олимп - Кубка России. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер "Химок" Сергей Юран.

"Химки" вышли в полуфинал турнира, обыграв "Торпедо" со счетом 5:1.

"Благодарен ребятам - я не раз отмечал, что игроки меня слышат, выполняют требования. Нельзя сказать, что мы победили с таким счетом и поэтому у меня претензий нет, - сказал Юран. - Эйфории нет, да, обыграли серьезного соперника, но мы же не в финале, дай бог туда дойти. Если "Зенит" обыграем, тогда можно будет говорить о феерической победе".

В первом тайме Юран получил желтую карточку. "Буду стараться [сдерживаться в общении с судьями], но я эмоциональный человек. Когда я играл, мог завершить карьеру из-за травмы и остаться с хромотой - когда такое вижу в игре, сложно сдержаться", - добавил тренер.

По словам главного тренера "Торпедо" Николая Савичева, команда теперь будет концентрироваться на игре в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги. "Если мы приглашали новых футболистов, то мы надеемся, что они создадут нам конкуренцию, которой нам не хватало в первой части чемпионата. Знали, что будет тяжелая игра. Мы были хуже "Химок", соперник был быстрее, что проявлялось в перестройках команды на поле, сильнее в единоборствах", - отметил он.

"Химки" сыграют в полуфинале с победителем матча между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом". Встреча команд должна была пройти в среду, но ее перенесли на 18 марта в связи с неготовностью поля в Ярославле.

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Российский футбол
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