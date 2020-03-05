Матыцин обсудил с губернатором Псковской области реализацию проекта "Спорт - норма жизни"

ТАСС, 5 марта. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, на которой обсудил вопросы реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни". Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В прошлом году регион освоил 80,248 млн рублей федерального бюджета на закупку спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными залами, а также оборудования для создания малых спортивных площадок.

Бюджет региона на реализацию проекта в 2020 году составит 218,242 млн рублей, из которых 87,348 млн пойдут на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городе Великие Луки.

"Стоимость всего проекта - 140 млн рублей, в этом году мы должны начать строительство. Но в 2019 году условия софинансирования были 61% - федеральный бюджет, 39% - региональный, - сообщил Ведерников. - В прошлом году было также принято решение об отдельных мерах поддержки регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, к которым относится Псковская область. Теперь предельный уровень софинансирования для нашего региона не может превышать одного процента, будем обращаться к председателю правительства Российской Федерации о выделении дополнительных средств".