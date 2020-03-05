Парижский марафон перенесен из-за коронавируса

ТАСС, 5 марта. Международный парижский марафон перенесен на 18 октября из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство France Press.

Изначально мероприятие должно было состояться 5 апреля.

Марафон проводится в Париже с 1976 года.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10 тыс., свыше 200 человек умерли.