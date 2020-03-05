Руководство Английской премьер-лиги из-за коронавируса запретило футболистам рукопожатия

ТАСС, 5 марта. Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приняло решение в качестве мер предосторожности по распространению коронавируса со следующего тура запретить футболистам и другим официальным участникам матчей обмениваться рукопожатиями. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу АПЛ.

29-й тур чемпионата Англии стартует в субботу. После построения игроки команд в ходе приветствия будут проходить мимо друг друга без обмена рукопожатиями, остальные детали предматчевого протокола останутся без изменений.

Со вторника подобный запрет был принят в чемпионате Шотландии. Ранее с такой инициативой внутри клуба выступил главный тренер английского "Ньюкасла" Стив Брюс, после чего ряд других английских клубов поддержал запрет.

По состоянию на утро четверга в Великобритании было подтверждено 90 случаев заражения коронавирусом нового типа. За предыдущие сутки число случаев резко увеличилось - больше, чем на 30, что является крупнейшим из пока отмеченных в стране скачков заболеваемости. В общей сложности в Соединенном Королевстве было проведено более 17 тыс. анализов на заражение коронавирусом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10 тыс., свыше 200 человек умерли.