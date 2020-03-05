Гендиректор ФК "Химки" назвал великолепной победу над "Торпедо" в Кубке России

ХИМКИ /Московская область/, 5 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Химки" одержал великолепную победу над московским "Торпедо" в четвертьфинале Олимп - Кубка России. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор подмосковной команды Василий Иванов.

Встреча состоялась в четверг, "Химки" разгромили соперника со счетом 5:1.

"Игра очень хорошая, команда сыграла великолепно, - сказал Иванов. - Думаю, ребята победили заслуженно. Будем биться дальше".

В полуфинале турнира подмосковная команда сыграет с победителем пары "Шинник" - "Урал". Игра между клубами из Ярославля и Екатеринбурга должна была состояться 4 марта, но из-за состояния газона на стадионе принимающей стороны была перенесена на 18 марта. Встреча может пройти как на стадионе "Шинника", так и на другой арене.

"Нам не принципиально, с кем играть. Дома играть или на выезде - без разницы", - добавил гендиректор "Химок".

Матч 1/2 финала Кубка России между "Химками" и победителем пары "Шинник" - "Урал" запланирован на 23 апреля.