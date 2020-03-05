Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Катаре пройдет без зрителей из-за коронавируса

ТАСС, 5 марта. Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе пройдет без зрителей в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Соревнования в Катаре пройдут с 18 по 21 марта.

"Оргкомитет Кубка мира по спортивной гимнастике сообщил, что мероприятие пройдет за закрытыми дверями", - говорится в сообщении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10 тыс., свыше 200 человек умерли.