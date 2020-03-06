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Футбол в Англии

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Дерби Каунти" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Встреча завершилась со счетом 3:0

ТАСС, 6 марта. "Манчестер Юнайтед" на выезде со счетом 3:0 обыграл "Дерби Каунти" в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.

Забитыми мячами в матче отметились Люк Шоу (33-я минута) и Одион Игало (41, 70).

"Дерби Каунти" на протяжении восьми матчей не может обыграть "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии. В последний раз это произошло в четвертьфинале турнира сезона-1896/97 (2:0), тогда клуб из Манчестера назывался "Ньютон Хит".

В четвертьфинале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Норвичем". Также на этой стадии турнира пройдут встречи "Шеффилд Юнайтед" - "Арсенал", "Ньюкасл" - "Манчестер Сити" и "Лестер" - "Челси".

Финал Кубка Англии будет сыгран 23 мая на стадионе "Уэмбли".

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