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Футбол во Франции

Футболист "Монако" Мартинш дисквалифицирован на шесть месяцев за толчок судьи

Дисквалификация полузащитника отсчитывается с 6 февраля

ТАСС, 6 марта. Португальский полузащитник футбольного клуба "Монако" Желсон Мартинш дисквалифицирован на шесть месяцев за толчок судьи в матче 22-го тура чемпионата Франции против "Нима" (1:3), который прошел 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Инцидент произошел на 32-й минуте встречи. Главный арбитр Микаэль Лесаж удалил с поля полузащитника "Монако" Тьемуэ Бакайоко, за товарища по команде вступился Мартинш, который, предъявляя претензии судье, толкнул его. После того как рефери показал Мартиншу красную карточку, португалец повторно толкнул Лесажа и покинул поле.

Дисквалификация футболиста отсчитывается с 6 февраля.

Мартинш выступает за "Монако" с января 2019 года, в текущем сезоне 24-летний португалец провел 23 матча, забив четыре гола и отдав одну голевую передачу. "Монако" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 40 очков в 27 встречах. За клуб выступает российский полузащитник Александр Головин.

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