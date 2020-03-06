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Распространение коронавируса нового типа

Олимпийский отборочный турнир по тхэквондо перенесен из Милана в Москву из-за коронавируса

Соревнования пройдут 16-18 апреля
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 6 марта. Европейский отборочный турнир по тхэквондо на Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года перенесен из Милана в Москву из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза тхэквондо.

Изначально соревнования должны были пройти 17-19 апреля, теперь они состоятся 16-18 апреля.

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Ранее азиатский олимпийский отборочный турнир был перенесен из китайского Уси в столицу Иордании Амман.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 2706 человек, умерли 107. Случаи заражения выявлены во всех регионах, однако эпицентрами по-прежнему считаются Ломбардия и Венето. 4 марта правительство объявило о закрытии всех образовательных учреждений, от садов до университетов, до 15 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10 тыс., свыше 200 человек умерли.

Теги
ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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