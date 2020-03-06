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НХЛ

Ковальчук забросил первую шайбу в составе клуба НХЛ "Вашингтон"

Форвард отличился в матче с "Рейнджерс"
Илья Ковальчук AP Photo/Nick Wass
Описание
Илья Ковальчук
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 6 марта. Российский форвард Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон".

Это произошло в ночь на пятницу во втором периоде гостевого матча с "Нью-Йорк Рейнджерс".

36-летний Ковальчук перешел в "Вашингтон" в результате обмена из "Монреаля" 24 февраля. Это его пятый матч в составе нового клуба, всего он набрал 3 (1+2) очка. Форвард, который начинал сезон в составе "Лос-Анджелеса", провел 44 игры в нынешнем регулярном чемпионате, в которых набрал 25 (10+15) очков.

Ковальчук является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира, финалистом Кубка Стэнли 2012 года, двукратным обладателем Кубка Гагарина. В "Вашингтоне" выступают еще четыре российских хоккеиста - форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.

Матч с "Рейнджерс" продолжается, счет во втором периоде пока 3:3.

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