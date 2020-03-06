Шайба Проворова помогла "Филадельфии" обыграть "Каролину" в матче НХЛ

Проворов был признан второй звездой встречи. Всего в этом сезоне он набрал 36 очков (13 шайб + 23 передачи).

В составе победителей шайбы забросили российский защитник Иван Проворов (19-я минута), Михаэль Раффль (30), Николя Обе-Кубель (45) и Шон Кутюрье (45). У проигравших отличился Джастин Уильямс (43).

"Филадельфия", которая одержала восьмую победу подряд, занимает третье место в Восточной конференции, набрав 87 очков в 67 матчах. "Каролина" расположилась на девятой строчке с 75 очками в 65 встречах.

В другом матче дня "Питтсбург" в гостях обыграл "Баффало" со счетом 4:2. Российский форвард гостей Евгений Малкин сделал две голевые передачи. В этом сезоне на его счету 69 (21+48) очков.