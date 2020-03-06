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НХЛ

"Тампа" обыграла "Монреаль" в матче НХЛ. Кучеров набрал два очка

Вратарь Андрей Василевский отразил все 32 броска по своим воротам
Никита Кучеров AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 6 марта. "Тампа-Бэй" обыграла "Монреаль" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Виктор Хедман (1-я и 60-я минуты), Алекс Киллорн (13) и российский форвард Никита Кучеров (39).

Кучеров также отметился голевой передачей в эпизоде с первым голом Хедмана. Всего в этом сезоне форвард набрал 82 (32+50) очка. Кучеров стал третьим игроком в истории "Тампы", кто отдал 50 голевых передач в трех сезонах подряд. До него это делал Мартен Сен-Луи и Брэд Ричардс.

Российский вратарь Андрей Василевский отразил все 32 броска по своим воротам, сделав четвертый шатаут в сезоне. Защитник Михаил Сергачев очков не набрал, но отметился дракой с капитаном "Монреаля" Ши Уэбером.

"Тампа" занимает второе место в Восточной конференции, набрав 89 очков в 67 матчах. "Монреаль" расположился на 12-й строчке с 71 очком в 69 встречах.

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