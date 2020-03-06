"Тампа" обыграла "Монреаль" в матче НХЛ. Кучеров набрал два очка

Кучеров также отметился голевой передачей в эпизоде с первым голом Хедмана. Всего в этом сезоне форвард набрал 82 (32+50) очка. Кучеров стал третьим игроком в истории "Тампы", кто отдал 50 голевых передач в трех сезонах подряд. До него это делал Мартен Сен-Луи и Брэд Ричардс.

Российский вратарь Андрей Василевский отразил все 32 броска по своим воротам, сделав четвертый шатаут в сезоне. Защитник Михаил Сергачев очков не набрал, но отметился дракой с капитаном "Монреаля" Ши Уэбером.