"Тампа" обыграла "Монреаль" в матче НХЛ. Кучеров набрал два очка

ТАСС, 6 марта. "Тампа-Бэй" обыграла "Монреаль" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили Виктор Хедман (1-я и 60-я минуты), Алекс Киллорн (13) и российский форвард Никита Кучеров (39).
Кучеров также отметился голевой передачей в эпизоде с первым голом Хедмана. Всего в этом сезоне форвард набрал 82 (32+50) очка. Кучеров стал третьим игроком в истории "Тампы", кто отдал 50 голевых передач в трех сезонах подряд. До него это делал Мартен Сен-Луи и Брэд Ричардс.
Российский вратарь Андрей Василевский отразил все 32 броска по своим воротам, сделав четвертый шатаут в сезоне. Защитник Михаил Сергачев очков не набрал, но отметился дракой с капитаном "Монреаля" Ши Уэбером.
"Тампа" занимает второе место в Восточной конференции, набрав 89 очков в 67 матчах. "Монреаль" расположился на 12-й строчке с 71 очком в 69 встречах.