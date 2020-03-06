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НБА

"Торонто" обыграл "Голден Стэйт" и досрочно вышел в плей-офф НБА

Самым результативным игроком матча стал защитник "Торонто" Норман Пауэлл

ТАСС, 6 марта. "Торонто" одержал победу над "Голден Стэйт" со счетом 121:113 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Торонто" Норман Пауэлл, в его активе 37 очков, 3 подбора, 2 передачи и 3 перехвата. Его одноклубник, защитник Кайл Лоури оформил дабл-дабл - 26 очков, 10 передач.

Свой первый матч после травмы провел защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри. Он сломал руку в конце октября прошлого года в матче против "Финикса". В игре с "Торонто" Карри наряду с защитником Дэмионом Ли стал самым результативным игроком своей команды, в их активе по 23 очка.

В турнирной таблице Восточной конференции "Торонто" занимает второе место, одержав 44 победы и потерпев 18 поражений. Команда обеспечила себе участие в плей-офф НБА, ранее это сделал "Милуоки". "Голден Стэйт" на Западе идет на последнем, 15-м месте.

В следующем матче "Торонто" 9 марта в гостях сыграет с "Сакраменто", "Голден Стэйт" 8 марта примет "Филадельфию".

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Шарлотт" - "Денвер" - 112:114;
  • "Хьюстон" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 105:120;
  • "Сакраменто" - "Филадельфия" - 108:125.
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