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Турнир претендентов по шахматам

Азербайджанский шахматист Раджабов снялся с турнира претендентов, его заменит Вашье-Лаграв

Спортсмен не примет участия в турнире по личным причинам

ТАСС, 6 марта. Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов принял решение сняться с турнира претендентов, который пройдет в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Отмечается, что Раджабов не примет участия в турнире по личным причинам. Он получил право сыграть на турнире претендентов после победы на Кубке мира 2019 года, который прошел в Ханты-Мансийске.

Вместо Раджабова в турнире претендентов, согласно среднему рейтингу FIDE с февраля 2019 по январь 2020 года, примет участие француз Максим Вашье-Лаграв.

Всего в турнире сыграют восемь шахматистов - россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко, а также американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири, Вашье-Лаграв и китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Его победитель встретится в матче за мировую корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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