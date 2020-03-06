Российские боксеры предпримут меры профилактики перед поездкой на отбор к ОИ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российские боксеры предпримут необходимые профилактические меры перед поездкой на олимпийский отборочный турнир в Лондон. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Российским спортсменам не страшен коронавирус, потому что наши спортсмены - богатыри, у них сильный иммунитет. У нас сильные люди. Но, конечно, меры профилактики необходимы, и они будут", - сказал Кремлев.

Олимпийский квалификационный турнир пройдет в Лондоне с 14 по 23 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии.